Neu in Düsseldorf Tätowierung auf feminine Art

Sich tätowieren zu lassen, ist in der Regel ja etwas für die Ewigkeit. Es will gut überlegt sein, in wessen Hände man sich da begibt, denn das Werk eines Pfuschers ist nur schwer zu tilgen. Bei Caro, Lisa und Lilian ist diese Gefahr sicher nicht gegeben, die drei jungen Frauen Ende 20 haben ihr Handwerk gelernt. In den maskulin geprägten Studios, in denen sie zuvor gearbeitet haben, hat sie eins jedoch immer gestört: die Atmosphäre, dieses Sterile, der fehlende Wohlfühlcharakter. Dass gerade weibliche Kundinnen zudem bisweilen ihr Schwierigkeiten damit haben, bei derart intimen Eingriffen Männer an ihre Haut zu lassen, kam erschwerend dazu. Und: Auch die Auswahl an Motiven war dann doch meist wenig feminin.