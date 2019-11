Kunst in Düsseldorf : Bei den Offenen Ateliers geht es auch um die Wurst

Kunst in Düsseldorf

Unterbilk Einmal im Jahr öffnen Künstler, Kreative, Designer und Modemacher aus der Liesegan- Fabrik ihre Ateliers, um ihre Arbeiten zu zeigen.

Die Besucher von Ulrich Schmitz’ Atelier in der Alten Liesegang-Fabrik stehen vor einer Wand und betrachten ausgiebig die dort aufgehängten Bratwürste. „Welche gehen denn am besten?“, wird interessiert gefragt. „Die Würste, die verbrannt aussehen, sind immer als erstes aus“, sagt Schmitz. Seine Würstchen sind frisch gebrannt, allerdings aus Ton, sehen den Originalen zum Verwechseln ähnlich und gehen weg wie warme Semmeln. „Das Ganze ist ein Scherz. Normalerweise mache ich sowas nicht“, erzählt der Künstler. „Aber die Leute lieben den Gag mit der Bratwurst an der Wand. Ich hoffe nur, dass das kein Fehler war und sie zu sehr von meinen anderen Produkten ablenken“, sagt er ein wenig skeptisch. Auch Christiane Stucke findet die falsche Wurst ganz toll. Eifrig diskutiert sie mit ihrer Freundin, welches Exemplar sie mit nach Hause nehmen soll. „Die bekommt mein Mann heute Abend als Witz mit Ketchup auf einem Teller serviert“, sagt sie und lacht.