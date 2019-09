Personalie : Der Bauleiter des Polizeipräsidiums geht

Düsseldorf So richtig kommt der Neu- und Umbau des Polizeipräsidiums am Jürgensplatz nicht voran. Jetzt verlässt auch noch ein Planer der ersten Stunde die Düsseldorfer Polizei.

(sg) Und schon wieder eine schlechte Nachricht von der Baustelle Polizeipräsidium: Harald Wilke, Leiter des Leitungsstabs und seit Beginn des Neu- und Umbauprojekts vor sechs Jahren Chefkoordinator auf Seiten der Polizei, verlässt das Präsidium. Als Abteilungsleiter Polizei übernimmt er ab nächsten Monat die Verantwortung für die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Deren Dienstherr ist der Landrat, dessen Amtssitz gerade ebenfalls grundsaniert wird. Aber die Polizeibehörde selbst, in der Wilke sein neues Büro hat, ist top in Schuss, und eine tolle Aussicht hat der baustellengeplagte Leitende Polizeidirektor künftig auch. Die Düsseldorfer Polizei trifft seine Versetzung nicht nur wegen des Pannen-Bauprojekts hart, in dem Wilke die Polizeiinteressen gegenüber dem Baubetrieb des Landes vertreten hat und das er wohl besser kennt als jeder andere.