Geschichte in Düsseldorf : Unterbilk und seine Gaslaternen

Die Teilnehmer erfuhren an der Palmenstraße, warum die Straße so heißt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Unterbilk Bei einem Rundgang lernten die Teilnehmer nicht nur etwas über die Geschichte des Gaslichts.

Fast 30 Düsseldorfer haben sich vor dem Florapark versammelt, um an einem Gaslicht-Spaziergang in Unterbilk teilzunehmen. Die Referenten Andreas Meßollen und Reinhard Lutum verbinden ihr Wissen über Gasbeleuchtung mit einer unterhaltsamen Geschichtsstunde über den alten Stadtteil. „Bilk und Hamm sind die ältesten Kirchengemeinden Düsseldorfs. Hier kann man die Geschichte der Stadt ablesen“, erzählt Meßollen, der sich unermüdlich für das Gaslicht einsetzt und sich deshalb auch gern Andy Gasketeer nennt. „Die Geschichte kann man in Düsseldorf auch anhand der Beleuchtung wahrnehmen. Das ist einzigartig in Deutschland“, fügt er hinzu.