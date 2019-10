Großübung im EVK Düsseldorf : Wenn die Notaufnahme plötzlich voll ist

Düsseldorf Nach einer Massenschlägerei kommen 16 Verletztefast gleichzeitig an. Mit diesem Szenario testete die Klinik ihre Abläufe.

Die Belegschaft in der Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses war ahnungslos, als kurz vor 17 Uhr das Fax aus der Leitstelle eintraf: „Massenschlägerei, unklare Anzahl an Verletzten, RTW rollen“. Dann wurde das Team zwar informiert, dass es sich lediglich um ein Übungsszenario handelt, aber am professionellen Ablauf änderte das nichts. Kollegen, die frei hatten, wurden angefordert, die Notaufnahme vorbereitet – und dann kamen auch schon die ersten Verletzten.