Ausstellung in Düsseldorf geschlossen : Schädlinge knabbern Bilder im Theatermuseum an

Schädlinge knabbern Bilder im Theatermuseum an

Ausstellung in Düsseldorf geschlossen

Papierfischchen ernähren sich von zellulosehaltigen Stoffen, also gerne von Papier und Kartonagen. Foto: Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

Düsseldorf Ausnahmsweise ist nicht Corona der Grund für den kurzfristigen Stopp eines Events. Papierfischchen haben zwei Räume im Düsseldorfer Theatermuseum gekapert und die Exponate einer Sonderausstellung angeknabbert.

Die Sonderausstellung über die 50-jährige Geschichte des Schauspielhauses im Theatermuseum muss gestoppt werden. Ab kommenden Dienstag müssen dort Schädlingsbekämpfer ans Werk. In zwei Ausstellungsräumen sind Papierfischchen entdeckt worden, bereits an einigen Exponaten und auch an der Beschriftung erste Schäden angerichtet haben.