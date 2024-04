Zehn Tage lang am Tonhallenufer Größte Frühlingskirmes in Düsseldorf startet am Freitag

Am Freitagabend wird die Kirmes offiziell eröffnet, am kommenden Mittwoch steht der Kindertag auf dem Programm: Von 16 bis 19 Uhr werden dort Avengers-Figuren in Lebensgröße für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen. Am Freitag, 19. April, wird es ein Feuerwerk geben, los geht es gegen 21.30 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit.