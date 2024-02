Polizei Düsseldorf sucht Zeugen Geschäftsmann überfallen - 12.000 Euro geraubt

Nach einem Überfall auf einen Geschäftsmann am vergangenen Samstagmorgen in Düsseldorf-Pempelfort sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen. Ein 57-Jähriger war auf dem Weg zur Arbeit von zwei Unbekannten geschlagen und ausgeraubt worden. Entwendet wurde unter anderem Bargeld in Höhe von etwa 12.000 Euro.