Minimalistische Arbeiten Künstler Igor Paasch stellt seine Werke in Düsseldorfer Villa aus

Eine Besonderheit der Ausstellung ist die unkonventionelle Präsentationsform: Die Werke werden nicht in einer Galerie, sondern in den Büroräumen der PR- und Presseagentur Textschwester präsentiert. 25 der von Angela Nguyen-Hebig kuratierten Werke sind in gelebtem Gründerzeitcharme zu bestaunen, hängen am Treppenaufgang und im Entree – Orte, die dem zur Vernissage angereisten Künstler, Architekten und Vater von fünf Kindern entgegenkommen. Denn Igor Paaschs Ansatz ist es, Kunst in lebendigen Räumen zu zeigen, wie in Berlin im Büro des Grill Royal, in der Paris Bar und im Sternerestaurant „Cookie’s Cream“.