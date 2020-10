Kunst in Düsseldorf : 70 Künstler packen das „Nachtbrötchen“ aus

Öffnungszeiten Bei dem Kunstevent in der Rheinterrasse von Freitag bis Sonntag gibt es auch Musik, Performance und eine Weltpremiere: Klaus Gendrung wird zur Eröffnung erstmals seinen „Comet of Europe“ erstrahlen lassen.

Fotografin Claudia van Koolwijk ist froh. „Wir Künstler konnten in der Corona-Zeit ja weiterarbeiten, hatten aber keine Gelegenheit, unser Arbeiten zu zeigen“, erklärt die 59-Jährige. „Jetzt geht es mit Ausstellungen langsam wieder los.“ So wie am heutigen Freitag ab 18 Uhr in der Rheinterrasse. Unter dem Titel „Nachtbrötchen“ zieht die Kunst in den legendären goldenen Kuppelsaal, alle angrenzenden Räume und den Biergarten ein. Die auch schon von den „Toten Hosen“ besungene 94 Jahre alte Kult-Location bietet die Kulisse für die Werke von mehr als 70 Künstlern aus Düsseldorf und dem In- und Ausland. „Das Leben geht weiter. Wir machen es vor, dass man auch unter aktuellen Bedingungen Events organisieren kann“, konstatiert Nachtbrötchen-Mitorganisator Marc van der Spek. „Unser Konzept ist es, Kunst auf ungewöhnliche Art zu zeigen.“