Düsseldorf-Pempelfort Handfester Streit in Paketshop - Staatsschutz ermittelt

Noch unklar sind die Umstände einer angeblich wechselseitigen Körperverletzung am Montagnachmittag in einem Paketshop an der Nordstraße in Düsseldorf-Pempelfort. Zudem soll es rund um die Herausgabe eines Pakets zu antisemitischen Beleidigungen gekommen sein. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.