Calisthenicsanlage soll im November eröffnet werden : Neuer Bewegungspark in Itter

Neuer Bewegungspark in Itter

Der neue Bewegungspark in Itter soll nächsten Monat betriebsbereit sein. Dort kann man dann an Geräten trainieren. Foto: Simona Meier

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 9 hatte für die Umsetzung dieses Projektes bereits 2019 50.000 Euro gegeben. Eigentlich hätte der Bewegungspark schon im Frühjahr fertig sein sollen.

(rö) Die Umsetzung der neuen „Calisthenics-Anlage“ in der Grünanlage Auf’m Wettsche in Itter befindet sich aktuell im Bau. 50.000 Euro hatte die Bezirksvertretung (BV) dafür freigegeben. Nach Angaben der Stadt soll sie „voraussichtlich Anfang bis Mitte November“ fertiggestellt sein. Eigentlich hätte sie schon zum Frühjahr hin fertig sein sollen und nicht jetzt zum beginnenden Herbst/Winter. Der neue Bewegungspark bietet dann Geräte, an denen man mit seinem eigenen Körpergewicht ein Fitnessprogramm absolvieren kann.