Debatte um Kunstwerk : Denecke-Skulptur in den Fokus rücken

Die Stahlskulptur von Friedel Denecke am Geldertor-Kreisverkehr. Sie findet nach Ansicht der Gelderner SPD zu wenig Beachtung. Foto: Klatt

Interview Geldern Mit einer besonderen Aktion will die Gelderner SPD am Samstag auf das Kunstwerk am neuen Kreisverkehr am Geldertor aufmerksam machen. Dabei gibt es für die Teilnehmer Erläuterungen einer Expertin.