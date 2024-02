Veedelszüge in Düsseldorf Jecken feiern in Itter ein Jubiläum und zu brasilianischen Rhythmen

Der Veedelszoch Itter lockte am Samstagnachmittag zahlreiche Jecken an. Bei idealen Bedingungen, es war mild und trocken, kamen auch viele Besucher aus den umliegenden Stadtteilen, darunter ein paar Jungs aus Wersten. Die Sechstklässler trugen allesamt große Beutel mit sich. Sie sollten nachher gut gefüllt sein. Es war die 32. Auflage des kleinen, aber feinen Veedelszochs. In Anlehnung an das 100-jährige Jubiläum der St.-Hubertus-Schützen lautete das Motto des Zugs der katholischen Pfarrgemeinde St. Hubertus: „Wie et wohr vor 100 Johr.“