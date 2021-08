Corona in Düsseldorf : Messe und Platzkonzert statt Schützenfest in Itter

In normalen Jahren ist in Itter zum Schützenfest ein ganzer Stadtteil auf den Beinen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am Wochenende würde eigentlich in Düsseldorf-Itter Schützenfest gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie hatten die St.-Hubertus-Schützen frühzeitig abgesagt. Zwei Termine gibt es am Sonntag aber trotzdem.

Von Andrea Röhrig

Ohne Corona stünden die St.-Hubertus-Schützen aus Itter schon in den Startlöchern für ihr Fest, das eigentlich am kommenden Wochenende stattfinden würde. Doch schon frühzeitig hatte der Schützenverein wegen der Pandemie abgesagt, wie schon im vergangenen Jahr ist das dem Corona-Virus geschuldet.

Wobei nicht alles ausfällt: Am Sonntag, 8. August, findet in der katholischen Pfarrkirche St. Hubertus ab 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung auf dem Schützenplatz statt. Im Anschluss wird es gegen 11.15 Uhr an der Seniorenresidenz-Paulushaus ein Platzkonzert mit der musikalischen Unterstützung des Bundesspielmannszug Lank-Latum geben. Auch wenn Besucher willkommen sind, finden alle Termine natürlich unter den aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen statt.