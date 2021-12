Serie Die Namen der Stadtteile : Warum der Stadtteil Itter nicht an der Itter liegt

Die Itter speist heute die Teiche von Schloss Benrath. Foto: RP/Dominik Schneider

Stadtbezirk 9 In unserer Serie erklären wir, wie die Stadtteile zu ihren Namen kamen, wie sich die Viertel entwickelt haben und warum weder der Reisholzer Hafen noch das Kraftwerk in Reisholz liegen.

Holthausen Holthausen ist ein in Westdeutschland sehr häufig zu findender Ortsname, allein in NRW gibt es über 20 Orte, Stadtteile und Güter mit diesem Namen. Der Grund dafür ist die Herkunft: Holthausen leitet sich von „Holz“ und „Hausen“ im Sinne von Heim oder Siedlung ab – also eine Siedlung im Holz beziehungsweise im Wald. Abgesehen vom Rittersitz Haus Elbroich gab es lange lediglich Landwirtschaft im heutigen Stadtteil, die teilweise noch zu erkennen sind. Künstlerin Anne Mommertz bemüht sich, mit dem Natur- und Kulturpfad „Holthausen auf der Spur“ auf die Entwicklung hinzuweisen. Große Bedeutung bekam der Ort erst, als sich die Firma Henkel hier im Jahr 1900 ansiedelte und ihr Werk das Zentrum eines von den Arbeitern und ihren Familien bewohnten und geprägten Viertels wurde. Wie auch Benrath wurde Holthausen erst 1929 nach Düsseldorf eingemeindet.

Itter Der Name Itter leitet sich von der Itter ab, einem kleinen Fluss, der aus dem Bergischen Land kommend in Düsseldorf in den Rhein fließt und dessen Name Itera im Germanischen „Wasser von der Höhe“ bedeutet. Ein Blick auf die Stadtkarte verrät jedoch: Die Itter fließt gar nicht bei Itter in den Rhein, sondern weiter südlich, in zwei Mündungsarmen in Urdenbach und Benrath. Im 12. Jahrhundert, als Itter erstmals erwähnt wurde, war dies aber tatsächlich noch der Fall. Erst im 18. Jahrhundert wurde das Dorf seines Flusses beraubt: Beim Bau des Benrather Schlosses 1756 wurde der Wasserlauf umgelenkt, um den Weiher und Graben der Barocken Anlage zu füllen, und dann in Richtung Westen und Süden anstatt, wie es der natürliche Lauf vorgab, nach Norden abgeleitet.