Verwaltung weist BV-Vorschlag zurück Kein Licht für Radweg nach Itter

Doch dieses Projekt, so hat es nun die Fachverwaltung in einer Antwort an die Stadtteilpolitik schriftlich formuliert, soll nicht umgesetzt werden. Und das sind die Gründe: Die Beleuchtung des Fuß- und Radweges werde seitens der Unteren Naturschutzbehörde in Hinblick auf den Arten- und Biotopschutzes kritisch gesehen, da der Weg entlang eines so genannten „Dunkelraums“ verlaufe. Um die tatsächlichen Beeinträchtigungen nachtaktiver Tierarten sowie mögliche Vermeidungsmaßnahmen (zum Beispiel durch Bewegungsmelder gesteuerte temporäre Beleuchtung) abschließend zu beurteilen, wäre im Vorgriff für die Umsetzung einer Beleuchtung eine vorlaufende Artenschutzprüfung erforderlich, so die Verwaltung. Doch diese ist noch aus einem weiteren Punkt gegen dieses Projekt: Dieser Fuß- und Radweg sei nicht Bestandteil des Radhaupt- oder Bezirksnetzes.