Wer die besten Chancen hat Stadt Düsseldorf verlost Baugrundstücke in Itter und Heerdt - die Details

Düsseldorf · Steigende Bauzinsen machen für viele Familien den Kauf eines Eigenheimes unmöglich. Die Stadt Düsseldorf will nun mit einem Projekt helfen, bei dem in Itter und in Heerdt Grundstücke verlost werden sollen? Wer dabei die besten Chancen hat.

26.10.2023, 13:19 Uhr

Am Pastor-Dörr-Ring gibt es eine große Freifläche, die eigentlich mal für ein Tauschgeschäft vorgesehen war. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Andrea Röhrig

Die steigenden Bauzinsen machen vielen Familien bei der Planung vom Kauf eines Eigenheimes einen Strich durch die Rechnung. Ob da die Stadt mit einem Projekt helfen kann, bei dem in Itter und in Heerdt Grundstücke für den Bau von Ein- und Zweifamilienhäuser verlost werden sollen?