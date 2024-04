Vandalismus Regenbogenbank in Itter erneut mehrfach beschmiert

In der Facebook-Gruppe Himmelgeist-Itter tauschen sich die Nutzerinnen und Nutzer über die Geschehnisse rund um die Bank aus. Derjenige, der sie am Mittwoch gereinigt hatte, zeigte sich in einem Post stark angegriffen. Denn neben dem bereits bekannten Wort war nun „F(u)ck Gay“ ebenfalls auf der Bank zu lesen. Dabei soll die ja für Toleranz gegenüber der LSBTIQ+-Community stehen. Er sah sich nicht in der Lage, das noch einmal wegzuwischen. „Sowas kann man weder weglächeln noch ignorieren“, heißt es bei Facebook. In der Gruppe gibt es den Verdacht, dass die Person, die immer wieder die Bank beschmiert, selbst aus der Nähe kommt und möglicherweise sogar selbst Teil der Gruppe sein könnte.