Projekt in Düsseldorf : Warum es auf dem Stresemannplatz jetzt eine autarke Toilette gibt

Projekt in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf gibt es auf dem Stresemannplatz in der Innenstadt jetzt eine autarke Toilettenanlage. Das WC-Häuschen ist für die Nutzer der benachbarten Notschlafstelle gedacht. Weitere Plätze im Stadtgebiet könnten folgen.

Am Stresemannplatz steht Düsseldorfs erste Eco-Toilette. Am Montag wurde sie im Beisein von Kulturdezernentin Miriam Koch und des stellvertretenden kommissarischen Leiters des Amtes für Migration und Integration, Markus Götz, eröffnet. Um eine öffentliche Toilette handelt es sich allerdings nicht: Das WC-Häuschen, das vor der seit Jahren leer stehenden ehemaligen Tankstelle aufgebaut wurde, ist für die Nutzerinnen und Nutzer der benachbarten Notschlafstelle an der Graf-Adolf-Straße bestimmt, die sich häufig bereits ab dem Nachmittag auf dem Platz aufhalten.