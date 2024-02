Karnevalsnachwuchs aus Düsseldorf-Itter Ein Nachwuchspaar für die Bütt

Dem Kinderkarneval sind sie längst entwachsen, auch wenn beide damit 2013 starteten. „Damals haben wir in Himmelgeist in der Kindertanzgarde mitgemacht“, sagt Gabriel Hermsen (16). Von dieser kamen sie dann über die Närrischen Frauen Himmelgeist in die Bütt. „Das hat uns von Anfang an viel Freude gemacht“, sagen sie. Jedes Jahr fiebern sie der Session und ihren Auftritten als „Geschwisterpaar“ auf der Bühne entgege. „Das sind wir natürlich nicht, sondern eigentlich Nachbarn“, erzählt Johanna Discher (16). Seit 2018 sind sie dem Verein „Pänz en de Bütt“ angeschlossen, der den Düsseldorfer Nachwuchs für den Karneval ausbildet und von Barbara Oxenfort und Josef Hinkel gegründet wurde.