Aufräumen im Stadtteil : Einsatz für Sauberkeit in Hassels

Zwei große Müllsäcke voller Flaschen, Verpackungen und anderem Müll hat Monika Kern an Neujahr in Hassels gesammelt. Foto: RP/Monika Kern

Hassels Monika Kern hat an Neujahr in ihrem Stadtteil Müll gesammelt. Eigentlich hatte sie auf Facebook zu einer gemeinsamen Aktion der Bürger aufgerufen, fand jedoch keine Mitstreiter.

Eigentlich sollte es eine gemeinsame Aktion werden, am Ende war Monika Kern allein unterwegs: An Neujahr fuhr die Hasselanerin durch ihren Stadtteil, um den Müll der vergangenen Silvesternacht zumindest zum Teil zu entsorgen. Kern hatte in der Facebook-Gruppe „Leute aus Hassels, Benrath, Urdenbach, Eller, Hellerhof, Garath, Reisholz“ nach Mitstreitern gesucht und auch einige Freiwillige gefunden, die jedoch aus gesundheitlichen Gründen am Neujahrstag absagen mussten.