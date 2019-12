Ernst-Lange-Haus : Ein buntes Viertel und seine Probleme

Barbara Dully leitet das Ernst-Lange-Haus der Diakonie in der Hochhaussiedlung Hassels-Nord.

Hassels Barbara Dully leitet das Ernst-Lange-Haus in Hassels-Nord. Die Siedlung kämpft mit steigenden Mieten und sozialen Problemen.

Gefragt, wie das abgelaufene Jahr für sie und ihre Mitarbeiter vom Ernst-Lange-Haus der Diakonie in der Hochhaussiedlung in Hassel-Nord war, zögert Barbara Dully keine Sekunde. Wie aus der Pistole geschossen sagt sie: „Aufregend, wie immer.“ Seit 2012 leitet sie die Einrichtung, und bereut hat sie diesen Schritt noch nie: „Ich habe hier ein tolles Team und auch das Jugendamt steht voll hinter uns.“ Denn kein Jahr gleicht dem nächsten – in dem Viertel, in dem so viele Nationen so eng auf einem Fleck leben wie wohl nirgends anders in Düsseldorf.

2017 hatte die LEG die Hochhäuser gekauft, die der Vorbesitzer aufwändig hatte sanieren lassen. Dadurch stiegen die Mieten, was in dem bunten Viertel auch dafür sorgte, dass manche Menschen wegziehen mussten, weil sie es sich bei Mieten von um die zehn Euro pro Quadratmeter nicht mehr leisten konnten, dort zu leben. Das Wohnungsunternehmen hatte eigentlich gehofft, dass Hassels-Nord als Wohnviertel attraktiv wird; sie verpasste ihm deshalb den Namen „Haselnusssiedlung“. Doch diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Wer in Düsseldorf lebt, weiß von den Vorurteilen, mit denen die Siedlung zu kämpfen hat – auch wenn die Häuser frisch gestrichen sind.

Info Das Ernst-Lange-Haus in der Haselnusssiedlung Aufgabe Das Bürgerzentrum soll Orientierung im Stadtteil bieten. Außerdem ist es ein Treffpunkt für die Bewohner der Siedlung, die hier eine Anlaufstelle bei allen Problemen finden. Gründung Das Haus wurde 2012 gegründet. Namenspatron ist der Theologe Ernst Lange.

Probleme gab es auch für die, deren Mieten das Amt übernommen hat. Denn die waren nach der Modernisierung zu hoch. Da hat man sich inzwischen damit beholfen, dass jetzt mehr Menschen in einer Wohnung leben, also beispielsweise eine fünfköpfige Familie aus Syrien in einer Dreizimmer-Wohnung. „Die sind da total happy, da sie ja zuvor sehr beengt in einer Flüchtlingsunterkunft lebten“, erzählt Barbara Dully.

Schon im Sommer 2018 ging es los, dass sich die Einwohnerstruktur änderte. Anerkannt Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan kamen, genauso wie europäische Zuwanderer aus Griechenland, Süd-Osteuropa oder aus Marokko stammende Spanier. „Dadurch, dass so viele Familien neu hierher zogen, haben wir thematisch wieder bei Null begonnen: Wir mussten erklären, wie das deutsche Schulsystem funktioniert oder wie und wo man einen Betreuungsplatz bekommt und was eigentlich GEZ-Gebühren sind und warum man diese zahlen muss“, erläutert Dully, vor welche Herausforderungen ihr Team stand.

Für sie ist gerade das Betreuungsthema ein immens wichtiges bei der Frage um eine gelungene Integration. „Hier leben viele Mütter mit kleinen Kindern. Diese können nur einen Deutschkursus besuchen, wenn ihre Kinder in der Zeit betreut werden.“ Deshalb bietet das Ernst-Lange-Haus seit Januar 2019 an zwei Tagen die Woche für Kinder unter drei Jahren jeweils für drei Stunden fünf Plätze bei einer hausinternen Tagesmutter an. Eine drei-Tages-Gruppe für Kinder über drei Jahren soll in Kürze folgen.

Frauen, die heute ihre Heimat verlassen und nach Deutschland kommen, wollten die Sprache schnell lernen, sagt Dully: „Die sehen, was Frauen hier erreichen können und welche Möglichkeit sie haben, finanziell unabhängig zu sein.“ Das sorgt in Familien mit einem althergebrachten Frauenbild auch schon mal für Konflikte. Und natürlich kommt auch schon mal die Polizei, wenn eine Frau ihrem von ihr getrennt lebenden Mann einen Stein aufs Auto wirft, weil dieser sich weigert, Unterhalt zu bezahlen.

Als besonders kriminell empfindet Dully das Viertel nicht, auch wenn es am Tag anders daher kommt als bei Nacht. Aber nicht umsonst hat die Polizei in einem der Hochhäuser zwei Bezirksbeamte untergebracht, die ihrem Dienst versetzt nachgehen. Und auch einen Security-Dienst gibt es. Probleme scheinen der Polizei inzwischen mehr solche Kriminellen zu machen, die die Anonymität des Viertels schätzen. Wie bei einem Vorfall, der sich dort am 15. Dezember ereignete. Drei Männer, die dort nicht leben, stritten sich um den Verkauf eines wohl gestohlenen Autos – oder Mieter, die es darauf absehen, ihre Wohnung illegal an bis zu zehn arme Teufel unterzuvermieten.

Bei Barbara Dully prägen sich aber vor allem die vielen gelungenen Aktionen im abgelaufenen Jahr ein. „Unser Stadtteilfest ‚Kumm erruss’ Ende September ist so ein Beispiel. Wir fanden es in diesem Jahr alle besonders toll und vielfältig. Auch das Bühnenprogramm war besonders. 33 Vereine und Institutionen beteiligten sich“, schildert Dully und erzählt von einer ghanaischen Gruppe, die auf der Bühne in Landestracht einen Königstanz aufgeführt hat. Und dann spielte auch noch das Wetter mit. Ein ebenso großer Erfolg war die Abenteuer- und Spielwoche, die in Kooperation mit dem Stadtsportbund durchgeführt wurde. Bis zu 500 Kinder am Tag kamen vorbei. „Wir haben in der Woche für die Kinder Abendessen gekocht, bis zu 250 Portionen Essen sind Tag für Tag rausgegangen“, erzählt Dully, die auf eine Fortsetzung 2020 hofft.