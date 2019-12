Gnadenhochzeit in Hassels : Es begann Rosenmontag, nachts um vier

Fehler tolerieren, Stärken anerkennen – das ist das Ehegeheimnis von Edith und Herbert Merch aus Hassels. Mit diesem Rezept hat das Paar es durch 70 Jahre Ehe geschafft – ohne einen ernsthaften Streit. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Hassels Edith und Herbert Merch feiern ihre Gnadenhochzeit. Zum 70. Hochzeitstag wird der Oberbürgermeister gratulieren.

Einen echten Streit habe es in 70 Jahren Ehe eigentlich nie gegeben, sagen Edith und Herbert Merch. Am 2. Januar feiern sie ihre Gnadenhochzeit. Dass Paar wohnt in einem Reihenhaus an einer Ruhigen Seitenstraße, an den Wänden hängen Bilder, die Edith Merch selbst gemalt hat, sie zeigen Kinder, Blumen und rheinische Landschaften. Das Ehepaar Merch hat sich im Düsseldorfer Süden ein Heim geschaffen. Sie haben Kinder, Enkel, seit einigen Wochen sogar Urenkel – Zwillinge, auf die Edith und Herbert Merch sehr stolz sind. Im Leben lief nicht immer alles glatt für die Eheleute Merch – in der Liebe dafür schon.

Kennengelernt hat Herbert Merch seine Edith, kurz nachdem er aus französischer Kriegsgefangenschaft zu seiner Schwester nach Düsseldorf kam. Der gebürtige Brandenburger hatte gerade eine Stelle als Lehrer in Lierenfeld bekommen, musste bei seinem Betreuer Unterlagen abholen – und lernte so dessen Tochter kennen, die gerade den Hausflur fegte. „Ich war sofort fasziniert von ihr“, erzählt er noch heute.

Info Stadt beschenkt DüsseldorferJubilare Ehrengaben Die Stadtverwaltung beschenkt alte Düsseldorfer und lang verheiratete Paare. Ehejubiläen Zur Goldhochzeit (50 Jahre) gibt es von der Stadt 100 Euro, zur Diamanthochzeit (60 Jahre) 150 Euro und ab der Eisernen Hochzeit (65 Jahre) 200 Euro. Entwicklung Die Ehrengaben wurden 2019 erhöht. Infos www.duesseldorf.de/buergerservice.

Näher gekommen sind sich die heutigen Eheleute beim Karneval, am Rosenmontag 1949. „Wir haben bis vier Uhr in der Nacht gefeiert und die letzte Straßenbahn verpasst“, erinnert sich Edith Merch. Also mussten sie bis zum Morgen gemeinsam warten. „Es war eine stürmische Nacht, überall sind Schindeln von den Dächern gefallen“, berichtet Herbert Merch. Bis sechs Uhr früh standen sie gemeinsam in einem Hauseingang, fuhren danach mit der ersten Straßenbahn zu ihr. „Ich habe sie sicher wieder bei ihren Eltern abgeliefert“, sagt Herbert Merch nicht ohne Stolz. Von da an wichen die beiden einander nicht mehr von der Seite. „Wir hatten damals einen gemeinsamen Freundeskreis, und sie war die hübscheste – und ist es heute noch“, sagt Herbert Merch liebevoll. Und seine Frau lächelt: „Ich habe damals auch eine gute Wahl getroffen.“

Knapp ein Jahr nach dem Karneval folgte dann die standesamtliche Hochzeit – am 2. Januar 1950. Er hatte damals eine kleine Wohnung – dennoch war undenkbar, dass seine Frau über Nacht blieb. „Damit mussten wir bis zur kirchlichen Trauung im August warten“, erinnern sich die Eheleute, die am Donnerstag ihre Gnadenhochzeit feiern – bei einem Essen mit ihren drei Kindern und einem Besuch von der Stadt. „Wir haben uns zu unseren bisherigen Jubiläen nicht bei der Stadt gemeldet, aber ich glaube, zum 70. kann man mal Besuch empfangen“, sagt Herbert Merch. Daher wird Oberbürgermeister Thomas Geisel am Freitag persönlich in Hassels vorbeischauen und den Jubilaren Glück wünschen.