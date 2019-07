Feste in Düsseldorf : Fröhlich hüpfen in der Gummi-Basilika

Fröhlich hüpfen in der Gummi-Basilika

Feste in Düsseldorf

Gerresheim/Vennhausen Die Gemeinde St. Margareta hat eine neue Hüpfburg, die an die romanische Kirche erinnert. Feste sollen damit attraktiver werden.

Springen und Toben in einer Kirche – das probierten jetzt Kinder auf dem Pfarrfest der Gemeinde St. Katharina begeistert aus. Möglich macht das eine neue Hüpfburg der besonderen Art. Sie hat das Aussehen der Basilika St. Margareta in Gerresheim, selbst der markante und typische Vierungsturm ist nachgebildet und weist auf einem Festplatz schon von Weitem auf die Attraktion hin. „Mit dieser einzigartigen und unverwechselbaren Hüpfburg soll schnell sichtbar werden, dass die Pfarre St. Margareta auf Festen vertreten ist und sich für Kinder und Familien engagiert“, umreißt Pfarrvikar Joachim Federhen vom Seelsorgeteam der Pfarre St. Margareta den Grund für die Anschaffung. Denn die Gemeinde wolle auf Menschen zugehen und in ihrem Leben präsent sein.