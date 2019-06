Kita-Plätze in Düsseldorf : Neue Kita soll Platzbedarf decken

Kita-Plätze in Düsseldorf

Gerresheim Unter anderem in Gerresheim fehlen 100 Kindergartenplätze.

Im Neubaugebiet Quellenbusch entsteht an der Halleschen Straße eine neue Kindertageseinrichtung, eine Großtagespflege sowie ein zusätzlicher Raum für ein Sportangebot. Über den entsprechenden Bedarfsbeschluss diskutiert am heutigen Dienstag die Bezirksvertretung 7. Außerdem stimmen die Politiker über einen zusätzlichen Personalbedarf mit Kosten in Höhe von 915.000 Euro ab.