Kommunalpolitik in Düsseldorf : Politiker sammeln Ideen von Bürgern

Viele Gerresheimer nahmen die Einladung des Netzes gegen Armut zum Lunch vor dem Rathaus gerne an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Gerresheim Parallel zum politischen Markttag fand der Open-Air-Lunch des Netzes gegen Armut statt.

Es ist nur eine grobe Skizze, doch sie reicht, um das Problem zu verdeutlichen: „Ist die Schaltung dieser neuen Ampel komisch eingestellt?“, fragt Rainer Klöpper und deutet mit dem Finger auf die gezeichnete Kreuzung vor ihm. „Ja. Für Kinder ist die Ecke dadurch wirklich gefährlich“, antwortet seine Gesprächspartnerin, die lieber anonym bleiben möchte. Sie und andere Bürger aus Gerresheim hatten die Möglichkeit, beim politischen Markttag Änderungswünsche und Anmerkungen direkt an die politischen Vertreter des Stadtbezirks 7 heranzutragen. „Einmal im Quartal sammeln wir Anregungen und Kritik der Bürger, um diese anschließend in den Sitzungen zu bearbeiten“, erzählt Eva-Maria Mörger von den Grünen. „Alle Parteien sind vertreten. Es geht darum, in den direkten Dialog mit den Menschen zu treten.“ Auf ausgelegten Zetteln konnten die jeweiligen Anliegen ausformuliert und anschließend eingereicht werden.