Kleiner Zug in diesem Jahr : Prächtige Schützenparade mit 40 Pferden in Gerresheim

Gerresheim Beim festlichen Zug durch den historischen Stadtteil waren rund 500 Schützen und auch ein imposantes Reiter-Bataillon mit 40 Pferden dabei.

Am festlichen Zug durch den historischen Stadtteil, der von vier Reitern auf imposanten Kaltblütern angeführt wurde, beteiligten sich auch Abordnungen anderer Stadtteile. Insbesondere am Alten Markt versammelten sich viele Schaulustige, um die Schützen zu huldigen. Die Terminüberschneidung mit dem Schützenfest in Eller brachte mit sich, dass die Gerresheimer Schützenparade in diesem Jahr etwas kleiner war, was jedoch nicht weiter auffiel. Neben den Schill’schen Offizieren aus Unterrath, der 2. Gesellschaft aus Flingern, den Ersten Grenadieren aus Lierenfeld, dem 1. Jäger-Korps Oberbilk, der Reserve 31 aus Volmerswerth sowie dem Marine Corps aus Garath zog der Schützenverein Hubertus aus Plaidt bei Koblenz mit. Zu diesem Verein pflegt die Gerresheimer Tell-Kompanie eine besondere Freundschaft, die einst durch einen 1. Hauptmann der Tell Kompanie begründet wurde. Die Freundschaft hält bereits seit vielen Jahren.