Ausstellung in Düsseldorf : Der Blick auf die Realität

Gerresheim Gisela Rietta Fritschi zeigt unter dem Titel „Weltsicht“ Werke aus 50 Jahren.

„Weltsicht“ steht über der Kunstpräsentation, in der Gisela Rietta Fritschi im Grünen Turm in Gerresheim Malerei, Objekte und Grafik zeigt. Es ist die Sicht auf ihre und damit eine von Kreativität geprägte Welt. Vor allem das Malen und die Verbindung zur Natur – die Künstlerin ist in einem Gärtnerei-Betrieb aufgewachsen – gehören zu ihrem Leben.

Das wird in der Ausstellung, in der die Arbeiten aus gut 50 künstlerischen Schaffensjahren einen sehenswerten Blick auf die kreative Vielfalt gewähren, deutlich. Zu den meisten Kunstwerken gibt es eine Geschichte. Da sind der gerettete Schwan und der Habicht, die als spannend in Szene gesetztes Motiv Erinnerungen an persönliche Erlebnisse wachrufen, die als Blickfang in kräftigen Tönen kombiniert mit Phosphorfarbe auf Holz arrangierten Blätter der Sumpfpflanze Xanthosoma und Objekte aus Tropfstein oder aus dem Auswurf eines Vulkanausbruchs – Vulkanbombe – gefertigt sowie Aquarelle, die als „Botschaften 1-5“ Geheimnisse assoziieren. „Dem Betrachter bleiben eigene Reflexionen überlassen“, erklärt Gisela Rietta Fritschi.