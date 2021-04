Ohne Maske aufgefallen : OSD stellt Fahrraddieb in Düsseldorfer Internetcafé

OSD stellt Fahrraddieb in Düsseldorfer Internetcafé

Der OSD leitete allein am Dienstag 22 Verfahren wegen Coronaschutz-Verstößen ein. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Der Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Düsseldorf ist in Sachen Coronaschutz viel unterwegs. Manchmal geht es im Ergebnis aber gar nicht mehr um die fehlende Maske.

46 Einsätze im Zusammenhang mit der „Überwachung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung“, wie der Auftrag im Amtsdeutsch leutet, hat der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) am Dienstag absolviert, und dabei 22 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vormittags um halb elf kontrollierten die Einsatzkräfte eine Gaststätte in Gerresheim. Dort verzehrte ein Gast Speisen und Getränke, weil weder er noch der Wirt einen Mund-Nasen-Schutz trugen, gab es gleich doppelte Knöllchen für beide.

Mittags war der OSD in einem Pempelforter Bekleidungsgeschäft, nachdem es aus dem Umfeld eine Beschwerde gegeben hatte. Auch dort wurde gegen die aktuellen Regeln Kundschaft bedient.

In einem Internetcafé in Friedrichstadt wurden OSD-Mitarbeiter am Nachmittag dann auf zwei Anwesende ohne Maske aufmerksam. Bei der routinemäßigen Überprüfung der Geschäftsräume entdeckten sie dann einige neuwertige Fahrräder – und einen Menschen, der gerade versuchte, ein Fahrradschloss zu zersägen und dafür keine plausible Erklärung hatte. Die Polizei übernahm den mutmaßlichen Fahrraddieb und stellte die Räder sicher.