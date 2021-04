Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeitanlagen in der Corona-Pandemie : Neue Corona-Auflage stoppt Minigolfer in Gustorf

Am Wochenende war vorerst die letzte Gelegenheit, auf der Anlage von Simone Pickel (M.) Minigolf zu spielen. Foto: Dieter Staniek

Gustorf Simone Pickel musste am Montag ihre Minigolf-Anlage in Gustorf wegen einer Änderung in der Coronaschutzverordnung Verordnung schließen. „Dabei haben wir hier 2800 Quadratmeter Platz im Freien“, sagt sie verärgert.