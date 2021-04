Jugend in Düsseldorf : Jugendliche sollen eigenen Platz in Gerresheim bekommen

Gerresheim Nachdem es im Zentrum des Stadtteils immer wieder Ärger mit Anwohnern gab, könnte jetzt der Spielplatz an der Hasenwiese umgewidmet werden. Eine Fachkraft für aufsuchende Jugendarbeit könnte dann ein Auge auf den Platz haben.

Gerresheim soll einen Platz bekommen, der vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht ist. Ein entsprechender Prüfantrag von Grünen, SPD und FDP in der Bezirksvertretung 7 wurde einstimmig beschlossen. Gemeint ist damit ein gestalteter Platz im öffentlichen Raum, der den Bedürfnissen von Jugendlichen Rechnung trägt, sich auch zu später Stunde noch zu treffen, ohne ständig mit Anwohnern in Konflikt zu geraten. Das Thema hatte es sogar bis in den Beschwerdeausschuss geschafft. Konkret schlagen die drei genannten Parteien vor, den Spielplatz für Kinder auf der sogenannten Hasenwiese am Waldrand oberhalb des Schützenplatzes für Jugendliche umzuwidmen.