Corona in Düsseldorf : Neues Testzentrum im Alten Bahnhof in Gerresheim

Neues Testzentrum im Alten Bahnhof in Gerresheim

Corona in Düsseldorf

Ingo Schmitz-Urban leitet das Testzentrum in Gerresheim. Foto: privat

Gerresheim Mehr als 500 Personen wurden schon getestet. Der Pächter hofft, dass so auch schneller wieder Veranstaltungen stattfinden können.

Jetzt gibt es auch ein privates Corona-Testzentrum im Event-Bahnhof an der Heyestraße 194. Und die Pächter hoffen insgeheim, dass dadurch womöglich eher wieder Konzerte mit Publikum stattfinden können, wenn sich Besucher direkt vor Ort testen lassen können. Unter der Leitung von Dr. Ingo Schmitz-Urban wurden schon mehr als 500 Personen in Gerresheim getestet. Die Terminvergabe läuft unter coronatest-dus.de, um Warte- und Kontaktzeiten zu minimieren. Die Befundmitteilung geschieht komplett digital.

Ingo Schmitz-Urban hat das Testzentrum in Gerresheim durch das Gesundheitsamt Düsseldorf akkreditieren lassen. Die modernen Schnelltests werden in der vorderen Nase durchgeführt, die unangenehmen tiefen Nasen-/Rachenabstriche sind nicht mehr nötig. „In Kürze kann ich zusätzlich PCR-Tests und Antikörper-Testungen anbieten“, so der Mediziner.