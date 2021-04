Straßen in Düsseldorf : Josef-Neuberger-Straße soll eine Einbahnstraße werden

Die Josef-Neuberger-Straße soll Einbahnstraße werden. Foto: Pixabay

Gerresheim Gerade in den Morgen- und Abendstunden sind in der Anliegerstraße viele Schleichverkehre zu beobachten. Außerdem hält sich kaum jemand an das vorgeschriebene Tempo-30-Limit.

Von Marc Ingel

Die Josef-Neuberger-Straße soll – von der Fahrtrichtung Diepenstraße in Richtung Torfbruchstraße – zur Einbahnstraße werden. Einen entsprechenden Prüfauftrag an die Verwaltung hat die FDP in der Bezirksvertretung 7 auf den Weg gebracht.

Eine Verkehrsberuhigung für die Anliegerstraße ist schon lange im Gespräch, immer wieder beklagen sich Anwohner über Schleichverkehre und zu schnelles Fahren, denn eigentlich ist dort nur Tempo 30 erlaubt. Besonders in den Stoßzeiten morgens und nachmittags wird die Straße oft als „illegale“ Abkürzung für die Schulen an der Diepenstraße verwendet. Auch mit dem neuen Lidl an der Dreherstraße sind die Verkehre auf der Straße spürbar gestiegen.