Garath: Neuer Wochenmarkt in Garath Nord-Ost

Garath Mittwochs gibt es nun im Nebenzentrum Stände mit Gemüse, Fisch, Wurst- und Fleischwaren.

Es sind vor allem ältere Menschen, die den ersten Markttag in der Fußgängerzone zwischen der Neustrelitzer Straße und der Kirche St. Theresia nutzen. Interessiert begutachten sie das Angebot. Viele wohnen seit Jahrzehnten in der Nachbarschaft. Im Nebenzentrum dominiert der Leerstand, die Nahversorgung mit Lebensmitteln liegt brach. "Hier war schon mal vor vielen Jahren ein Markt", erinnert sich eine Passantin. Eine andere Dame freut sich, dass sie mit ihrem Rollator nicht mehr bis zum Markt an der Freizeitstätte in Garath laufen muss. "Jetzt brauchen wir für Kleinigkeiten nicht mehr weit gehen und haben diese vor der Tür", sagt sie.