Garath : Großer Polizeieinsatz bei Schützenfest

Garath Mit großem Aufgebot ist die Polizei am Sonntagabend zu einem Einsatz am Rande des Garather Schützenfests ausgerückt. In der Erstmeldung hatte es geheißen, bis zu 50 Personen seien dort in eine Prügelei verwickelt. Diese Meldung war vor Ort jedoch nicht zu verifizieren.

"In der telefonischen Meldung war noch die Rede von bis zu 50 Leuten, die sich prügeln sollten", sagte Polizeisprecher Markus Niesczery auf Anfrage. Deshalb waren die Einsatzkräfte wenig später gegen 20 Uhr mit einem guten Dutzend Streifenwagen vor Ort - in einer Sackgasse in der Nähe des Fest-Geländes. Bei ihrem Eintreffen fanden sie nicht die beschriebene Lage vor. Einige Zeugen, die noch vor Ort waren, sprachen nun von rund 20 bis 30 Leuten, die in den Ärger verwickelt gewesen seien. Auch von einer Frontenbildung "Garather-gegen-Monheimer" sei die Rede gewesen. "Nichts davon können wir bestätigen", so der Polizeisprecher. Konkret liege eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Körperverletzung vor, der Verletzte habe die Tätergruppe beschrieben. Zudem nahmen die Beamten die Daten der Zeugen auf, die sie noch antrafen.

(nic)