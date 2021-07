Einkaufen in Niederkrüchten : Der Supermarkt mit der Kasse ohne Schlange

Familie Stücken mit (v.l.) Ralf, Tom und Andrea freut sich über die Eröffnung ihres vierten Rewe-Marktes am Donnerstag in Niederkrüchten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Am Donnerstag öffnet der neue Rewe in Niederkrüchten – mit „Scan & Go“. Während des Einkaufens können die Kunden ihre Waren scannen; das soll Wartezeiten an der Kasse sparen. Doch das ist nicht das Einzige, was neu ist.