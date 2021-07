Serie: Leckeres vom Wochenmarkt : Äpfel, Beeren und Co. aus eigenem Anbau

Seit 30 Jahren ist Michael Kerkmann aus Kevelaer mit seinem gut zwölf Meter langen Obst-, Gemüse- und Kartoffelstand auf dem Wochenmarkt am Prinzenplatz vertreten. Die Äpfel, Beeren und Zwetschgen baut er selbst an. Sein Gemüse- und Kartoffelangebot kauft er auf umliegenden Höfen ein. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

KAMP-LINTFORT Immer mehr Kunden setzen beim Einkauf auf Frische und Regionalität. Gerade in der Corona-Pandemie haben sie den Wochenmarkt neu oder wieder entdeckt. Die RP stellt die Kamp-Lintforter Marktbeschicker vor.

Lange waren die Wochenmärkte in Kamp-Lintfort aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Doch inzwischen sind viele Marktbeschicker in die Stadt zurückgekehrt. Immer dienstags ist zum Beispiel Michael Kerkmann mit seinem gut zwölf Meter langen Obst-, Gemüse- und Kartoffelstand auf dem Wochenmarkt vertreten. Bereits seit 30 Jahren versorgt der heute 56-jährige Landwirt aus Kevelaer seine Kunden mit unter anderem selbst angebautem Lebensmitteln, zuerst auf dem Rathausvorplatz und seit drei Jahren jetzt auf dem Prinzenplatz. Kerkmann ist eigentlich gelernter Großhandelskaufmann, übernahm mit 23 Jahren den von seinem Vater gegründeten Landwirtschaftsbetrieb. „Das war für mich von Anfang an klar“, erklärte er. „Ich habe meinem Vater schon vorher oft geholfen. Da wächst man dann rein.“

Einige der von ihm angebotenen Früchte, vor allem Äpfel, Beeren und Zwetschgen, stammen von seinen eigenen Bäumen und Sträuchern, andere Obstsorten, sein Gemüse- und Kartoffelangebot kauft er je nach Saison entweder auf den umliegenden Höfen oder auf dem Großmarkt ein. Zur Adventszeit bietet er zudem noch frisch geschnittenes Tannengrün an. Mit diesem Angebot hat er sich im Laufe der Jahre nicht nur in Kamp-Lintfort, sondern auch auf dem Meerbecker und Asberger Markt in Moers eine beachtliche Anzahl von Stammkunden erworben. Viele von ihnen wissen dabei seine derzeit sehr reichhaltige Auswahl an Beeren zu schätzen, darunter auch die besonders Vitamin-C-reiche, noch nicht ganz so bekannte Josta-Beere, eine aus Stachel- und schwarzen Johannisbeeren bestehende Kreuzung.