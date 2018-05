Garath: Pagenkönigspaar ist ein eingespieltes Team

Garath Luca traf beim Regimentsschießen am besten und wählte Alisha als Pagenkönigin aus. Ein Jahr zuvor war es umgekehrt.

Das Regimentsschießen vor etwa einem Jahr im Mai bestritten etwa 20 Kinder. Luca traf jedoch am besten und holte sich den Titel. "Das war ein schönes Gefühl", erzählt Luca. Aufgeregt sei er nicht gewesen. "Ich dachte, ich mache das schon irgendwie", erinnert er sich. Eine große Verantwortung habe er als Pagenkönig nicht. "Eigentlich muss man gar nicht so viel machen", sagt Luca mit einem verschmitzten Grinsen, "wir sitzen auf dem Thron und machen manchmal ein wenig Blödsinn".

Auch darin sind Alisha und Luca schon ein eingespieltes Team. "Blödsinn haben wir auch schon in meinem Königsjahr auf dem Thron gemacht", sagt Alisha, die auf die Theodor-Litt-Realschule geht. Im letzten Jahr haben sie jede Menge erlebt, waren auf Veranstaltungen und haben Tänze mitgemacht, denn die beiden tanzen auch. Luca kann Schautänze und Serenaden tanzen. Am liebsten tanze er aber mit, wenn Erwachsene und Kinder zusammen tanzen. Die Mütter der beiden sind ebenfalls im Schützenverein. Für Lucas Mutter Saskia ist es eine lange Familientradition, im Schützenverein zu sein. "Ich kenne das so, seit ich klein bin", erzählt sie. Das wolle sie gerne an Luca weiter geben. "Und es macht auch einfach Spaß", erklärt die Prinzessin Alisha, deren Mutter Svenja Reuland ebenfalls im Garather Schützenverein ist.