Lösung in Corona-Zeiten : Digitale Mitgliederversammlung beim VfL Benrath

BENRATH Trotz der Pandemie müssen im Verein zentrale Dinge besprochen werden. Um das ohne Infektionsrisiko zu tun, hat sich der Benrather Sportverein per Videoschalte zusammengefunden.

Auf Abstand – und somit Corona-regelkonform – hat der VfL Benrath seine Jahreshauptversammlung 2020 abgehalten und seinen Mitglieder per Videokonferenz die turnusmäßigen Berichte der einzelnen Abteilungen sowie den Geschäfts- und Kassenbericht des Vorstandes ordnungsgemäß zukommen lassen. Fünfzehn Mitglieder, die nach vorheriger Anmeldung online dem Zoom-Meeting zugeschaltet waren, entlasteten anschließend den Vorstand. Im „Aufnahmestudio“ in der verwaisten VfL Klause waren vor Mikrofon und Kamera lediglich der Vereinsvorsitzende Sebastian Linden, Kassenwart Hans Jürgen Watty und Rachid Bassit anwesend, der den Posten des Vereins-Vize – nach dem inzwischen erfolgten Rücktritt von Walter Drewes – bis zu den 2021 stattfindenden Neuwahlen kommissarisch übernommen hat.

Sichtbar waren die online anwesenden Mitglieder in der Klause per Beamer auf einer großflächigen Leinwand, zum Teil per Skype-Kamera direkt im Bild, und konnten zum Dialog durch Anklicken eines Handsignals von zu Hause aus einbringen. „Vor allem bei den Berichten aus den Abteilungen gab es einige zu klärende Nachfragen“, bestätigte VfL-Boss Linden ein reges Mitgliederinteresse. Die Budget-Genehmigung für das abgelaufene Geschäftsjahr, als weiterer Tagungsordnungspunkt, erfolgte ebenfalls daheim per Tastendruck am PC oder über das entsprechende Displayfeld des Smartphones.