Denkmalgeschütztes Schloss Benrath : Corona bringt Schloss-Sanierung in Verzug

Corona bringt Schloss-Sanierung in Verzug

Benrath Erst im Frühjahr 2021 sollen jetzt alle Gutachten vorliegen. Stadt, Land und Bund geben für die Maßnahme 60 Millionen Euro. Die ersten Baumaßnahmen beginnen frühestens im Sommer.

Eigentlich hätte die Stiftung Schloss und Park Benrath die aktuelle Corona-Schließung, die ja nun bis mindestens 10. Januar dauert, auch schon für erste Maßnahmen aus dem großen Sanierungspaket mit über insgesamt 60 Millionen Euro von Bund, Land und der Stadt Düsseldorf nutzen können. „Doch wegen der Pandemie sind wir leider noch nicht so weit“, sagt der kaufmännische Stiftungvorstand Nicolas Maas auf Anfrage unserer Redaktion. Wegen der Pandemie hätten im Frühjahr einige Gutachterfirmen ihre Termine abgesagt. Denn bevor es ans richtige Geld ausgeben geht, benötigt die Stiftung mehrere Gutachten vor allem in den Bereichen, in denen es um den Erhalt der prachtvollen Schlossanlage aus dem 18. Jahrhundert geht.