Kreuzung Cäcilienstraße/Weststraße : Stadt will zweiten Kreisel in Benrath prüfen

Benrath Die Anregung kam aus der Stadtteilpolitik. Eigentlich ist an der Kreuzung Cäcilienstraße zu wenig Platz. Die Stadt will für 2,3 Millionen Euro eine neue Radwegeanlage auf der Cäcilenstraße und der Forststraße bauen

(rö) Die Bezirksvertretung (BV) 9 hat in ihrer jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit begrüßt, dass die Stadt im Herzen von Benrath in den Ausbau des Radwegenetzes investiert. Die Verwaltung will für rund 2,3 Millionen Euro die Cäcilienstraße an der Einmündung Weststraße bis zur Kreuzung Am Wald so umbauen, dass Radfahrer künftig mit mehr Abstand zum motorisierten Verkehr unterwegs sein können. Baubeginn könnte 2022 sein. Die Kreuzung an der Cäcilienstraße, in der die Abfahrt von der Münchener Straße und die Auffahrt zur Münchener Straße aufeinandertreffen, soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Damit bekommt die Cäcilienstraße bis zur Unterführung auch endlich eine eigene Radspur. Bislang teilen sich Fußgänger sowie Radfahrer aus beiden Richtungen den schmalen Bordstein.