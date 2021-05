Knapp 400 Impfdosen Astrazeneca und Johnson&Johnson sind vorrätig : Öffentliche Impfaktion im Ruderclub

Düsseldorf Vier Benrather Ärzte haben sich zusammengetan und impfen am Samstag ohne Anmeldung im Vereinshaus der Rudergesellschaft Benrath. Eine Anmeldung ist nicht möglich; geimpft wird nach dem Prinzip: Wer zuerst da ist, mahlt zuerst.

„Herr Sartorius und ich kennen uns seit 40 Jahren, schon dienstlich aus unserer gemeinsamen Zeit in Wuppertal, erzählt Joachim Borski, der an der Calvinstraße 14 eine internistische Hausarztpraxis führt, sein Kollege Sartorius ist HNO-Arzt mit eigener Praxis in Leichlingen. Beide impfen auch schon ihre Patienten in ihren Praxen. Da sie in Benrath in der gleichen Straße leben, läuft man sich immer wieder über den Weg, kurz vor Himmelfahrt haben sie sich bei einem Treffen dann entschieden, dass sie einen Impftermin ohne Anmeldung auf die Beine stellen wollen. Schnell wurde aus dem Duo ein Quartett: Mit dabei sind auch Internistin Kathrin Ixkes die bei Borski in der Praxis arbeitet, die Vierte im Bunde, Sabine Jörg, ist HNO-Ärztin in einer Gemeinschaftspraxis in Benrath.