Webhilfe in Corona-Zeiten : Neue Agentur in Benrath programmiert Online-Shops

Düsseldorf Webdesigner Maximilian Drews verknüpft den stationären Handel mit dem Internet. So können die Geschäfte auch im Lockdown ihre Waren verkaufen.

Das Bild wird zusammen mit Produktbeschreibung und Preis in eine Verkaufssoftware geladen. Diese Software ist zugleich der Online-Shop und das Kassensystem, mit dem der Geschäftsinhaber die Waren in seinem stationären Laden verkauft. Egal, ob der Artikel über die Ladentheke geht oder ein User ihn online mit einem Klick bestellt: Das System verbucht den Vorgang und macht sogar gleich Rechnung sowie Lieferschein fertig.

Maximilian Drews hat seine Kenntnisse über das Internet an einem Düsseldorfer Berufskolleg erworben und dann als Informationstechnischer Assistent gearbeitet. Die Firma war international groß aufgestellt, verkalkulierte sich aber so sehr, dass sie Drews und andere Kollegen entlassen musste. „Das war Anfang dieses Jahres, und ich fing an, zu Hause für Bekannte und Freunde den Online-Shop zu bauen“, sagt er. Als der Lockdown im März begann, sprach sich im Düsseldorfer Süden herum, was er kann, und viele Geschäftsleute meldeten sich, weil sie den Onlinehandel bis dahin immer vernachlässigt hatten. Dafür hat Drews durchaus Verständnis. „Ein Webshop kann nicht nebenbei eröffnet werden“, sagt er.