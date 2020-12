Der Verein animiert seine Mitglieder weiter zum Sporttreiben : Lauftreff Süd bei Nikolaus-Challenge in Bewegung

Lauftreff Süd bei Nikolaus-Challenge in Bewegung

BENRATH Über 5700 Kilometer haben 47 Walker und Läufer des Laufttreffs Düsseldorf-Süd bei einem virtuell ausgerufenem Wettbewerb gesammelt. Eine Walkerin kam in vier Wochen auf 620 Kilometer.

(hel) „Getrennt bewegen und gemeinsam in Verbindung bleiben“ – so lautete das Motto einer „Nikolaus-Challenge“, die sich der Lauftreff Düsseldorf-Süd ausgedacht hatte, um seine Mitglieder trotz coronabedingter Kontaktpause einerseits auf Trab zu halten und gleichzeitig in ihrem Miteinandergefühl zu bestärken.