Benrath : Vandalismus am Benrather Bahnhof

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Glasscheiben am Benra­ther Bahnhof zerstört. Zurück bleiben teils scharfkantige Splitter. Foto: RP/Dominik Schneider

Benrath Unbekannte haben ein Windschutzhäuschen auf dem Bahnsteig zerstört. Die Bundespolizei sucht nach den Tätern, der Schaden beträgt grob 12.000 Euro..

Am Dienstagmorgen fiel der Schaden zuerst den frühen Pendlern auf: Der Boden zwischen den Bahngleisen drei und vier am Bahnhof Benrath S war voller Glasscherben, die dortigen Glaswände, die die Fahrgäste beim Warten vor Wind schützen sollen, waren zerschlagen.

In Benrath erinnert der Vorfall an den späten Dezember des vergangenen Jahres. Damals hatten unbekannte Täter im Dorf an mehreren Stellen Glas zerstört – neben einem Buswartehäuschen war auch der Bücherschrank in der Fußgängerzone beschädigt worden. Rund 200 Bücher mussten entsorgt werden.