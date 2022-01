Feierliche Straßenbenennung in der Paulsmühle : Düsseldorf hat jetzt eine Lilli-Marx-Straße

Düsseldorf Die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth hob das Engagement der Benratherin für das jüdische Leben in Düsseldorf hervor. Per Telefon hielt sie Kontakt nach Israel, wo Marx‘ Ziehtochter Eva Doron der Zeremonie folgen konnte.

Seit Donnerstag gibt es in Benrath eine „Lilli-Marx-Straße“ – und damit verbunden die Erinnerung an eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die sich als jüdische Journalistin und Publizistin nach Ende der Nazi-Diktatur und trotz des Holocausts aktiv in Deutschland für eine Versöhnung und für ein friedvolles Miteinander zwischen Juden und Christen eingesetzt hat. Das Datum der Straßenbenennung war dabei gleich doppelt symbolisch: Am 27. Januar wäre Lilli Marx 101 geworden. Zugleich wird an diesem Tag weltweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.