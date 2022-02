Ratingen : SPD: Bahnhöfe sicherer und sauberer machen

Ratingen Initiative: Es soll eine Bahnhofsaufsicht geben.

(RP) Verwahrlost und zugemüllt – so erleben viele Menschen Bahnstationen und Haltepunkte. „Das darf so nicht bleiben“, betont die Ratinger SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Müller-Witt. „Verkehrs- und klimapolitisch ist es dringend notwendig, dass mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen. Doch wie wollen wir Menschen davon überzeugen, wenn ihre Bahnstation kein bisschen einladend ist?“ Die Fahrgäste würden sich an solchen Haltepunkten unwohl und häufig auch unsicher fühlen.