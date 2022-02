Neue Route : Die Oberilp begrüßt den Bürgerbus

Manfred Schwinning, Andreas Piorek, Ande Saar, Sandra Glahn und Dieter Ruhrmann werben für den Bürgerbus. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Der Bürgerbus fährt seit Anfang des Jahres vier neue Bushaltestellen in dem Stadtteil an. Das Fahrerteam stellt klar: Die neu eingerichteten Haltestellen blockieren keine Parkplätze.

Der Bürgerbus als Stadtrundfahrt, das kommt immer wieder vor: „In der letzten Woche hatte ich zwei Damen an Bord, von denen eine wohl seit 20 Jahren nicht mehr in Heiligenhaus lebt. Bei ihrem Besuch letzte Woche hat sie bei der Fahrt durch die Stadt Bauklötze gestaunt“, sagt Bürgerbus-Fahrer Manfred Schwinning. Das kennt auch Andreas Piorek, Vorsitzender des Bürgerbusvereins: „Dass Menschen sich einen Nachmittag in den Bus setzen, ohne ein bestimmtes Ziel und sich die Stadt anschauen, kommt immer wieder vor.“

Wer sich seit Januar in den Bus setzt, der kann nun auch durch das Herz der Oberilp fahren. Es heißt, dass die erste Runde des Bürgerbusses mit La-Ola-Welle und einem Schluck Glühwein von einer kleinen Runde Anwohner am Straßenrand begrüßt worden sei. Vier neue Haltestellen ergänzen nun also den Fahrplan (siehe Infobox). Eine davon ist direkt am Europaplatz, Höhe Briefkasten. Die Station „Oberilp Bahnsteig 3“ ergänzt damit offiziell die beiden Haltestellen an der Höseler Straße. „Das ist für unseren Stadtteil ein echter Gewinn. Gerade für die Senioren, die den steilen Weg zur Haltestelle an der Grubenstraße nicht mehr gut laufen können“, sagt Sandra Glahn, Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Oberilp.

Info Hier sind die neuen Haltestellen zu finden Einsteigen kann man nun auch an den Haltestellen „Rhönstraße“ (jeweils x.44 Uhr), direkt hinter der Einmündung der Eifelstraße, kurz darauf an der Haltestelle „Oberilp“ auf Höhe des Briefkastens am Europaplatz, darauf folgt der Halt in der Kurve vor dem „Oberilp Stadtteilzentrum“ (x.45 Uhr) und zuletzt an der Haltestelle „Eifelstraße“ (x.46 Uhr), zu finden an den Blümenkübeln der Harzstraße.

In der kommenden Jahreshauptversammlung will man im Verein noch einmal nachhorchen, wie die Busverbindung ankommt, auch Werbung hat man schon für die neue Schleife der Linie gemacht. „Die Grundidee gibt es schon lange. Noch mal konkret wurde sie bei einer Open-Space-Veranstaltung, wo es konkrete Anregungen der Bevölkerung gab, die Oberilp an die Linie anzuschließen“, sagt Vereins-Geschäftsführer André Saar.

Bereits 2015 wurde als direkte Reaktion der Fahrplan mit einem weiteren Linienast, bestehend aus den beiden Haltestellen „Weilenburgstraße“ und „Harzstraße“, ergänzt. Sie sollten die Ilp anbinden, denn mit der Haltestelle direkt an der Brücke, die über die Ruhrstraße führt, gibt es auch eine Verbindung in die Unterilp. Ein Kompromiss, wie damals Bürgerbus-Gründervater Rolf Watty, damaliger Vorsitzender des Bürgerbusvereins erklärte. Allerdings einer, mit dem sich nicht alle zufrieden geben wollten. Aber: „Die Prämisse für den Bürgerbus ist eben, dass wir da fahren, wo sonst kein Bus der Rheinbahn fährt, um die Anbindung an die Innenstadt zu stärken. Wir müssen eine solche Fahrplanänderung also gut argumentieren“, erklärt Saar.

Verantwortlich ist hier die Rheinbahn als Konzessionsinhaberin. Mit Fertigstellung des Stadtteilzentrums in den Räumen der ehemaligen Grundschule hatte man dann aber ein gewichtiges Pfund in der Tasche. Hier liegt nun eine der neuen Haltestellen. „Wir haben auch im Zuge des geplanten Parkraumkonzeptes jede einzelne Haltestelle mit der Stadtverwaltung diskutiert. Das war ein Akt. Keine der Haltestellen nimmt einen Parkplatz weg, auch keinen geplanten Parkplatz“, betont Saar. Man habe hier Kompromisse, beispielsweise an Garagenzufahrten gefunden.

Umso mehr wünscht sich Fahrer Dieter Ruhrmann, „dass die Haltestellen des Bürgerbusses bitte nicht zugeparkt werden“, trotz Parkraummangels. Außerdem wünscht sich das Fahrerteam wieder mehr Fahrgäste. „Wir sind jetzt etwa bei zwei Drittel der Passagiere wie vor Corona. Trotzdem sind im Januar noch mal besonders wenig Gäste mitgefahren“, so Saar. Weniger Fahrgäste, dafür höhere Dieselpreise, das zeige sich auch in den Zahlen, wie Kassenwart Ruhrmann sagt.