Zugverkehr in Wegberg : Deutsche Bahn macht Bahnhöfe barrierefrei

Auch der Bahnsteig in Dalheim soll angehoben werden, um einen barrierefreien Einstieg in die Züge zu ermöglichen. Foto: Michael Heckers

Wegberg Bis Ende des Jahres will die Deutsche Bahn die drei Bahnhöfe im Wegberger Stadtgebiet modernisieren und barrierefrei ausbauen. Die Kosten in Höhe von drei Millionen Euro trägt der Bund.

Die Deutsche Bahn (DB) plant, die Bahnhöfe in Wegberg, Arsbeck und Dalheim ab dem Sommer barrierefrei auszubauen. Die Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Vorfeld hat nach Angaben eines Bahnsprechers – wie bei jeder Modernisierung – bereits eine Kampfmittelsondierung an allen drei Stationen stattgefunden. Gleise mussten dazu nicht gesperrt werden, da die Sondierung in bestehenden Zugpausen vorgenommen wurde. Nach wie vor können sich Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in den Böden verbergen. Aus diesem Grund haben Fachleute die Gleis- und Bahnsteigbereiche danach abgesucht.